CdS – Barella eurogol e partita super, Lukaku perde il duello con Chiellini

L'Italia batte 2-1 il Belgio e approda in semifinale: i due calciatori dell'Inter protagonisti con un gol ciascuno

L'Italia di Roberto Mancini non si ferma: gli Azzurri battono 2-1 il Belgio, una delle principali candidate al successo finale, e approdano alle semifinali di Euro 2020. Tanta Inter protagonista: Nicolò Barella ha sbloccato l'incontro con un inserimento dei suoi, Romelu Lukaku ha segnato su rigore la rete che poteva riaprire il match. Entrambi in gol, anche se chiaramente con stati d'animo opposto. Il Corriere dello Sport esalta la prova del centrocampista nerazzurro: "Dopo tanta attesa e un girone non esaltante, l'interista si presenta con un eurogol. Scatto pieno di cattiveria per come va a riprendere la palla e calcia dopo aver saltato Thorgan Hazard e Vermaelen. C'è tanto altro dentro una partita super, anche tocchi geniali". Bocciato, invece, Big Rom, soffocato da un gigantesco Chiellini: "Perde il duello a petto in fuori con Chiellini. Gli scappa solo una volta in partenza, poi il difensore toscano riesce a prendergli le misure. A un sospiro dall'intervallo, riporta in partita il Belgio segnando su rigore (centrale). Manca l'occasione del pareggio: errore grave. Combina poco altro".