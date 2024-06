Barella e Fagioli hanno recuperato, Frattesi già da ieri in gruppo: Spalletti ha tutta la rosa a disposizione per Italia-Albania

Arrivano buone notizie dal penultimo allenamento dell'Italia in vista dell'esordio agli Europei in programma per sabato sera contro l'Albania. Nicolò Barella e Nicolò Fagioli, infatti, si sono allenati con il resto della squadra nella seduta a porte chiude allo stadio di Iserlohn.