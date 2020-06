Inter-Samp, Barella: “Non molliamo nulla. Scudetto? Se vinciamo questa recuperiamo il treno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo di Inter-Sampdoria, fin qui sul 2-0 in favore dei nerazzurri grazie ai gol di Lukaku e Lautaro Martinez, Niccolò Barella ha analizzato così quanto accaduto nei primi 45 minuti di San Siro:

“Sono stati mesi difficili, ma non abbiamo mollato nulla. A casa abbiamo sempre lavorato. Il mister ci ha fatto lavorare tanto e in campo riportiamo quello che abbiamo fatto. Scudetto? Ci sono tante partite in pochi giorni, se vinciamo questa possiamo recuperare il treno. Faremo di tutto perché tutto può accadere“.

(Fonte: Sky Sport)