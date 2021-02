L’ex allenatore di Barella: “Ora è più forte di Thiago Alcantara”

L'ex allenatore di Barella nelle giovanili del Cagliari non ha dubbi: ora il centrocampista nerazzurro è più forte anche di Thiago

Intervenuto ai microfoni di TMW; Vittorio Pusceddu, ex allenatore di Nicolò Barella nelle giovanili del Cagliari, ha esaltato il centrocampista, sempre più decisivo nell'Inter di Antonio Conte :

"Se ne sta parlando tanto ma nel giusto: adesso è il miglior centrocampista in circolazione a livello europeo. E' completo: nonostante il suo fisico non enorme, ha forza e riesce anche nella quantità a fare la differenza rispetto ad altri".

"E' difficile dirlo: potrebbe essere un Tardelli moderno per qualità e quantità ma al suo contrario, anche negli inserimenti sa far male. Sotto quell'aspetto ha qualcosa in più anche se Tardelli ha vinto un Mondiale. Però Barella sta seguendo le sue orme".