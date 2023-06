Mancini: “I movimenti di Barella e Frattesi erano andati bene. Il ricambio…”

Roberto Mancini, nella conferenza stampa tenuta dopo la sconfitta in Nations League contro la Spagna, si è riferito alla prestazione dei suoi giocatori e ha anche parlato del lavoro fatto da Barella e Frattesi. «Ci do molto peso a questa sconfitta perché volevo andare in finale anche perché è la seconda volta che ci giochiamo le Final Four. Avevamo impostato la partita in un certo modo, la partita è andata meglio nel primo tempo poi siamo indietreggiati troppo, troppo facile farli arrivare in area».