Barella fuori dal campo? Andreolli scherza: “Non sta mai zitto, quasi fastidioso. Può…”

Il centrocampista nerazzurro ha un soprannome molto divertente, che descrive bene il suo modo di fare. In campo e fuori...

"Barella fuori dal campo? È come in campo, tanta generosità e tanto movimento. Non è mai fermo, mai zitto neanche a tavola quando mangia. Un ragazzo pieno di vitalità e di entusiasmo. Lo chiamavamo Radiolina. A volte diventa quasi fastidioso. Non smette mai di parlare, di correre in campo. Sono contento del suo percorso di crescita, aveva già grandissime qualità anche a Cagliari. Lo vedo migliorato sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista. È giovane e non ha raggiunto il pieno della sua maturità, mi aspetto da lui una crescita e qualche gol in più. Barella è un Brozovic di qualche anno fa, quando giocava in un altro ruolo. Li vedo simili per certi aspetti". Con queste parole Marco Andreolli ha raccontato ieri il Barella fuori dal campo, che lui ha avuto modo di conoscere a Cagliari. Ieri Nicolò ha messo in campo una prestazione eccezionale, che non è purtroppo stata sufficiente a conquistare la vittoria. Solo un pareggio per i nerazzurri contro l'Atalanta di Gasperini.