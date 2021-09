CorSera – Inter-Atalanta, mille rimpianti. Barella monumentale. Inzaghi deve capire…

Il pareggio tra le due squadre regala spettacolo ed emozioni. Ecco l'analisi del Corriere della Sera

"Barella, monumentale, ispira le giocate migliori e se nel primo tempo aveva servito l’assist (il quinto della stagione) per Lautaro, nella ripresa avvia l’azione del pareggio firmato da Dzeko. L’Inter si ferma dopo 18 vittorie casalinghe, è terza in classifica e oggi potrebbe essere scavalcata dalla Roma. Inzaghi deve capire soprattutto i motivi di questi alti e bassi incomprensibili all’interno della stessa partita. A Firenze è andata bene, stavolta no. Se il Napoli vince con il Cagliari la vetta si allontana a 4 punti mentre martedì a Kiev è in programma il primo spareggio Champions con lo Shakhtar di De Zerbi".