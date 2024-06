"Inferno è uno stadio rosso come il fuoco che ci tifa contro e l’Albania (Bajrami) che passa in vantaggio dopo 23 secondi per una rimessa laterale pasticciata tra Dimarco e Bastoni. Il paradiso è saperne venir fuori con la calma dei forti. In un quarto d’ora, lo stesso Bastoni e Barella hanno ribaltato la notte e portato a casa i primi 3 punti, fondamentali per la qualificazione. Nel finale abbiamo sofferto un po’ troppo, ma la vittoria è stata strameritata in un primo tempo lussuoso che ha in Luciano Spalletti il primo artefice", analizza La Gazzetta dello Sport.