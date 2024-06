Italia, Barella: “Mi hanno aspettato e fatto sentire importante. Darò tutto”

Nicolò Barella, ai microfoni di RaiSport, ha parlato della prima partita con la Nazionale all'Europeo. Una gara a cui è arrivato dopo uno stop di diversi giorni per infortunio.

-Migliore in campo, hai dimostrato condizione top?

Nel finale ero un po' stanco: non mi hanno aiutato i giorni di stop. Ma ho visto che tutti i ragazzi mi hanno fatto sentire importante, mi ha fatto piacere, sputerò sangue per loro, per lo staff e la maglia.