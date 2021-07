Barella: “Famiglia presto? Un sogno che avevo. Gol al Belgio? Mai tirato così forte”

Il giocatore nerazzurro ha parlato con RaiSport nel documentario Sogno Azzurro e ha parlato della rete segnata contro la squadra di Lukaku

Il centrocampista nerazzurro ha avuto modo di parlarne nel documentario di RaiSport, Sogno Azzurro, e ha spiegato come mai alla sua età è già avanti un pezzo quanto a questioni di 'casa'. E lui ha risposto in maniera semplicissima e altrettanto diretta: «È sempre stato il mio desiderio farmi una famiglia da giovane. Ho trovato la persona giusta e io e mia moglie abbiamo deciso di mettere su famiglia. Dato che mi piacciono le responsabilità e mi piacciono i bambini è stata una cosa abbastanza naturale. La lontananza? Compensiamo con una video chiamata, un po' di saluti, vediamo un po' come fare arrabbiare la mamma e poi chiudiamo».

Ho chiesto palla a Marco (Verratti.ndr). Poi mi sono trovato in una selva di gambe, ho cercato di spostare la palla. Era l'unica cosa che potevo fare per non far uscire il portiere: spostare la palla e tirare. È stato bello. Non ho mai tirato così forte in vita mia.