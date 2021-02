Inter: Barella, ora sono otto le azioni da gol a cui ha partecipato: record personale

Gli interisti hanno imparato ad apprezzarlo e sanno che Conte di lui non riesce a fare a meno. Nicolò Barella quel posto da titolare in mezzo al campo se lo è guadagnato ed è tra gli intoccabili dell’allenatore interista. In questa stagione, con il gol segnato alla Fiorentina, è a tre reti e cinque assist.

Il giocatore interista ha preso quindi parte ad otto azioni da gol. Si tratta di un record personale. Non aveva mai fatto meglio in una singola stagione, come spiegato da Opta. Che parla della sua ‘esplosione’.