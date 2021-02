Inter, decise le gerarchie a centrocampo. Barella intoccabile, Vidal non può lamentarsi

L’Inter ha una sua fisionomia chiara. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha le idee precise su quelli che sono i suoi titolari, ma vuole che tutti si facciano trovare pronti in caso di bisogno. Il discorso vale anche per il centrocampo, dove nell’ultimo periodo ha puntata maggiormente sul trio Barella-Brozovic-Vidal. E i numeri confermano le scelte dell’allenatore.

Come evidenzia a grafica di Sky Sport, l’ex Cagliari è sempre presente nella formazione dell’Inter. Praticamente insostituibile con 2278 minuti in stagione. Seguono Brozovic e Vidal, che compongono il terzetto preferito da Conte. La prima alternativa è Gagliardini, sale anche l’impiego di Eriksen, diventato a tutti gli effetti il sostituto in regia di Brozovic. Ancora ai margini per problemi di infortuni Sensi e Vecino che deve fare il suo esordio stagionale.