CdS – Inter, Barella ha scacciato un incubo: ora Eriksen lo ‘costringe’ a…

Un gol speciale per Nicolò Barella. Quello contro la Fiorentina in Coppa Italia, che ha regalato all’Inter la vittoria e il passaggio del turno in semifinale, ha suggellato il definitivo ritorno del centrocampista nerazzurro dopo l’infortunio al ginocchio destro. L’ex Cagliari è tornato a essere una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

Obiettivo raggiunto per Barella, che insieme agli altri infortunati ha rinunciato a un paio di giorni delle sue vacanze natalizie per tornare ad Appiano Gentile e proseguire il percorso di recupero. Nel 2020, il centrocampista sardo è sceso in campo a Napoli per 45 minuti, prima di scontare la squalifica contro l’Atalanta e disputare quattro match da titolare di fila tra campionato e Coppa Italia.

Nicolò ha festeggia il gol sotto il settore della tribuna dove c’era la moglie. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che poi aggiunge: “Era sorridente, come se avesse scacciato un incubo“. Barella è uno dei tre nerazzurri, insieme a Candreva e Lukaku, ad aver segnato in tutte le competizioni.

L’arrivo di Eriksen costringe Barella ad alzare il livello, ma l’ex Cagliari ha già dimostrato di essere pronto a fare certi ‘salti in avanti‘. Ora anche lui è atteso a un nuovo step, per continuare il processo di crescita e alzare il rendimento.