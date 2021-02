Marani: “Barella tra i primi tre mediani in Europa, vero. Indispensabile come Lukaku”

Matteo Marani, a Skysport, ha parlato del rendimento di Nicolò Barella. Queste le parole del giornalista sul centrocampista nerazzurro.

Queste le sue parole: «Tra i primi tre centrocampista in Europa? Credo sia un’affermazione fondata, è un giocatore completo, universale. Contrasta, ha verticalità, sa muoversi negli spazi. Ha una continuità incredibile, gioca sempre. E me ne ricordo poche in cui non ha fatto la prestazione da migliore in campo. Cambia la faccia dell’Inter e lo fa benissimo. Si tratta di un calciatore coraggioso, di grande temperamento e arriva anche al gol. Quando è al top l’Inter viene trascinata da lui. Non è meno indispensabile di Lukaku».

(Fonte: SS24)