"Barella e l’Inter sono andati veloci, troppo veloci per il resto del campionato e così, probabilmente, l’azzurro ha un po’ perso il ritmo e sofferto il contraccolpo del lavoro nei primi giorni di Coverciano. Un problema non da due giorni, sia chiaro, e neanche da sottovalutare, per cui è a dir poco sconsigliabile la presenza nell’amichevole con la Bosnia. Non dobbiamo scoprire niente di Barella. Tutto da oggi sarà mirato alla preparazione per l’Europeo, con l’obiettivo di averlo fin dal debutto", scrive La Gazzetta dello Sport.