Inter, Barella: “Lukaku ha un bellissimo rapporto con tutti. E’ stato incredibile quando…”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN per il format “Linea Diletta” con Diletta Leotta. Questa una breve anticipazione pubblicata da Goal Italia: “Lukaku riesce ad avere un bellissimo rapporto con tutti, ha sempre una buona parola per tutti. In campo riesce a determinare tanto il risultato. L’italiano? E’ stato incredibile: quando è arrivato ha salutato tutti in italiano, è stato strano per noi. Da dove ha imparato? Ma sa tutte le lingue del mondo”.