Inter, Lukaku serve come il pane per sfatare gennaio. Con lui cambia e il dato si è allargato

E’ accaduto a Spalletti, ancora prima Mancini, ma pure ai vari Mazzarri e Stramaccioni. Si è salvato Pioli, ma la crisi, nel suo caso, fu solo ritardata. E Conte? Beh, nemmeno lui si è salvato dalla “Maledizione di gennaio”. Anche se gli effetti, nel suo caso, sono stati meno dirompenti”. Perché l’allenatore pugliese ha vinto prima con il Napoli in casa sua, poi ha subito con la sua Inter tre rimonte e tre pareggi contro Atalanta, Lecce e Cagliari e lì nacque lo svantaggio rispetto alla Juventus raggiunta poi solo nel finale dello scorso campionato a meno uno. E adesso serve tutto l’aiuto del centravanti per sfatare la ‘maledizione di gennaio’ come la definisce il Corriere dello Sport indicando questo momento dell’anno. È noto ai tifosi interisti perché in questi 31 giorni si parla del mercato ma anche di risultati che non arrivano e mettono in discussione la prima parte del campionato. “

C’è proprio da mettere da parte quel passato e Conte non può che affidarsi al suo attaccante. Arriva da un infortunio ma dovrà tornare subito a fare la differenza perché ci sono due scontri diretti in campionato: quello di oggi con la Roma e quello del 17 gennaio con la Juventus. E ci sarà da fare la differenza in questi scontri diretti: sono le rivali alle spalle dell’Inter e si deve tenerle a distanza di sicurezza. Big Rom, pensaci tu.

(Fonte: Corriere dello Sport)