Barella, mano tesa verso l’Inter. Dall’anno prossimo sarà capitano: ecco perchè

L'ex centrocampista del Cagliari sarà il nuovo capitano nerazzurro: investitura già nella prossima stagione

L'Inter ha scelto il volto del presente e del futuro del club: Nicolò Barella. La dirigenza nerazzurra sta preparando la nuova offerta per blindare il giocatore fino al 30 giugno 2026, e il centrocampista non ha alcuna intenzione di lasciare Milano. Una volontà comune che sarà suggellata, oltre che dal rinnovo di contratto , anche dalla fascia di capitano, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L’Inter vorrebbe che Nicolò, capitano già dalla prossima stagione,

mano ferma e tesa verso il club, cosa assai gradita in viale della Liberazione. Tradotto: l’azzurro è pronto a spalmare l’ingaggio per non gravare subito sulle casse interiste e può “accontentarsi” di non ricevere l’aumento per due stagioni, questa e la prossima. [...] L’Inter vede in Barella un capitano dalla faccia pulita, un leader che, come Zanetti, tira sempre la carretta. Novantasei presenze in due stagioni e spiccioli sono un esempio di fedeltà alla causa. E meritano almeno una fascia più una firma".