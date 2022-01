Barella: “Con gli occhiali da Matterella? Avevo dormito tre ore. Ed era acqua”

Il centrocampista ha commentato la foto con occhiali e lattina scattata nel giorno dell'appuntamento post vittoria all'Europeo con Mattarella

Se c'è un meme che ha raccontato la vittoria felice dell'Italia all'Europeo è quello di Barella che all'incontro con il presidente Mattarella sbuca da dietro i compagni con occhiali da sole e una lattina in mano. Quella foto è diventata virare sui social e di quella ha parlato il centrocampista in Careers, il nuovo format di Inter Tv in onda su DAZN.

Appena ha visto quella foto ha sorriso: «Questa foto ha creato tante fantasie, infondate anche. L'unica cosa che era successa per la quale avevo gli occhiali da sole è che eravamo arrivati alle 8 del mattino in Italia e a mezzogiorno dovevamo essere all'incontro con Mattarella, avevamo dormito tre ore. Siamo arrivati c'erano cornetti ed era una festa. Sembra quasi che fossi rientrato da un after-party, ma non era così. E quella che vedete nelle mie mani è acqua, qualcuno ha pensato fosse birra invece era acqua. Ero contento perché è un'immagine che fa ridere. Però mi è anche dispiaciuto che qualcuno abbia pensato che fossi ubriaco, non era vero. Non abbiamo bevuto quella notte».