La Stampa – Inter, Barella miglior centrocampista italiano: “E infatti Lukaku vorrebbe…”

Nicolò Barella è il miglior centrocampista italiano, e non solo di questa stagione. La sentenza viene dall'edizione odierna de La Stampa, che scrive:

"Uomo chiave dell'Inter scudettata, centro di gioco, punto di riferimento e poi padre di 3 figlie a 24 anni, sistemato, posato, ha pure smesso di farsi ammonire in continuazione, è il miglior centrocampista italiano e non esattamente solo della stagione (...). Lo sa bene Lukaku che all'inizio lo bacia e quasi vorrebbe portarselo via".