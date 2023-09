GdS – Italia, Barella il migliore: “Ultimo ad arrendersi. Bastoni se la cava. Dimarco un tempo”

L'Italia non va oltre il pareggio contro la Macedonia. Bene però i tre giocatori dell'Inter schierati titolari da Spalletti

L'Italia non va oltre il pareggio contro la Macedonia. Bene però i tre giocatori dell'Inter schierati titolari da Spalletti : Barella il migliore in campo, sufficienti Dimarco e Bastoni. Questi i giudizi de La Gazzetta dello Sport:

Bastoni 6 - La sua gara andrebbe giudicata in un altro contesto. Se la cava, è sempre in anticipo, dà una mano in fase d’impostazione, ma è coinvolto anche lui nel terribile finale.