GdS – Inter, Barella il migliore in Italia: meglio di Chiesa, Zaniolo e Insigne. Lo dimostra…

La sentenza è netta e senza possibilità di appello: Nicolò Barella è, al momento, il miglior giocatore italiano in circolazione. Il verdetto arriva dalla Gazzetta dello Sport, che posiziona il centrocampista dell’Inter sopra a Chiesa, Verratti, Zaniolo e Insigne:

“Nicolò Barella è il miglior calciatore italiano perché nessuno negli ultimi anni è migliorato tanto e nessuno ha avuto la sua continuità di rendimento ad alto livello, sia nel club sia in Nazionale. Non Chiesa, non Verratti, non Zaniolo frenato dagli infortuni, non Insigne, che ha qualità tecnica superiore, ma è un fiume carsico, che spunta ogni tanto e quasi mai nelle partite più calde”.

Per Barella, invece, è il contrario: “Invece, più sono calde, più Barella si esalta. La migliore della stagione scorsa è stata al Camp Nou, col Barcellona; la migliore di quest’anno contro la Juve in un momento chiave; la migliore in azzurro contro l’avversario più tosto, l’Olanda, ad Amsterdam. In questo campionato è il primo giocatore italiano per media voto (6,52) dopo Belotti(6,68)“, conclude la rosea.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)