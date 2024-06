SM – Italia, mistero Barella. Oggi a parte a sorpresa. La versione ufficiale…

SportMediaset parla di 'mistero Barella' a pochi giorni dall'esordio dell'Italia all'Europeo. "Lui gioca o no? La questione sta diventando un mistero. Il centrocampista dell'Inter ha lavorato a parte anche nell'ultimo allenamento a Iserlhon . La sua assenza sul campo ha sorpreso un po' tutti, dato l'ottimismo sempre dichiarato dallo staff della Nazionale e rafforzato dalle immagini del giorno precedente, in cui l'interista (pur separato dai compagni) correva, scattava e giocava il pallone sotto gli occhi del dottor De Carli" , si legge sul sito sportivo di Mediaset.

"La versione ufficiale dell'affaticamento inizia a convincere poco, sempre che Spalletti non stia facendo ricorso a una esasperata pretattica in vista di Italia-Albania. Di certo, più passano i giorni con Barella che svolge lavoro differenziato e meno è probabile vederlo in campo contro l'Albania. Il prossimo allenamento dovrebbe essere quello decisivo", conclude il sito.