Nocerino: “Se mi rivedo in Barella? Lui ha caratterista in più. Gli auguro…”

L'ex centrocampista ha parlato del giocatore nerazzurro che si giocherà la finale dell'Europeo con l'Italia

«Se mi rivedo un po' in lui? Mi piace, mi piace tantissimo. Gli auguro di fare qualche gol in più di me. Lui è un calciatore che può fare qualche gol in più e l'augurio mio è proprio questo, che segni molto di più. Perché è tra le sue caratteristiche», ha spiegato l'ex calciatore del Milan.