Sala: “Per prudenza niente maxischermo. Da interista ammiro Barella ma il valore…”

Si avvicina la finale degli Europei e il sindaco di Milano prende una posizione prudente in relazione al rischio di contagi: no al maxischermo. Sala ha parlato anche del match...

Il sindaco Giuseppe Sala si è espresso in merito ad un potenziale maxischermo in piazza Duomo a Milano per la finale degli Europei di calcio: "Ne ho parlato ieri anche con il comandante dei vigili e con la vicesindaco Scavuzzo e per prudenza non lo faremo. Cercheremo anche di vigilare rispetto a possibili festeggiamenti. Sarà certamente un fenomeno più nazionale che milanese".