Barella: “Qualificazione con acqua alla gola, non positivo. Ma anche nei club…”

Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, un rammaricato Barella arriva ai microfoni di Skysport per commentare la gara. «Bisogna entrare più sfacciati in campo. Abbiamo fatto errori e loro ci hanno puniti, i campioni fanno questo, se sbagli te la fanno pagare e anche noi dovremmo fare questo», ha sottolineato il centrocampista di Spalletti.

Di questa prestazione salvo l'atteggiamento giusto quando siamo entrati in campo ma certe partite bisogna vincerle. Non è positivo per noi arrivare fino all'ultimo con l'acqua alla gola. Siamo giocatori forti, abituati a gestire queste situazioni, dobbiamo sfruttare certe situazioni capitate con più coraggio.