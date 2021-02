L’Inter vince con merito, CdS: “Gol Perisic stile Atalanta. Barella? Merce rara. E Conte…”

“Prima vittoria in trasferta nel 2021, tre punti e primo posto in classifica. La notte fiorentina dell’Inter ha portato solo buone notizie per Conte. Ha vinto con merito, soffrendo solo nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo e trovando meno difficoltà rispetto al successo del mese scorso su questo stesso campo in Coppa Italia”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al successo dei nerazzurri contro la Fiorentina che vale il momentaneo primato in classifica, in attesa del match del Milan contro il Crotone.

Barella l’incontenibile

La Fiorentina ha pagato a caro prezzo le assenze di Ribery, Castrovilli e Milenkovic ed è stata schiacciata dalla forza, presenza e ritmo di Barella. “Le migliori occasioni della squadra di Conte sono arrivate dalle incursioni dell’ex cagliaritano, vicino al gol dopo un minuto, vicinissimo dopo 7 (prodigiosa la parata di Dragowski), fino alla rete del 31′. Per quel gol Prandelli si è giustamente arrabbiato per due errori della difesa di casa”, ha spiegato il Corriere dello Sport che poi commenta: “Schema comunque perfetto e gol splendido, perdipiù dalla distanza, merce rara per il nostro campionato”.

Raddoppio Inter: Hakimi non si ferma

La Fiorentina ha reagito sul finire del primo tempo, trovando una traversa con Bonaventura e un miracolo di Handanovic sul tentativo di Biraghi ma poi, nella ripresa, l’Inter ha chiuso i giochi con Perisic su assist di Hakimi: “L’Inter ha trovato spazio e l’ha sfruttato con un velocista come Hakimi che ha travolto (non solo nell’azione del 2-0) Biraghi e Igor e consegnato a Perisic un pallone da sospingere in rete. Gol di marca atalantina, da fascia a fascia”, il giudizio del quotidiano.