La Stampa – Inter, la musica cambia con Barella in regia: nuova soluzione per Conte

Successo convincente per l’Inter, che riscatta la pessima prestazione di mercoledì contro il Real Madrid. Tra le novità viste in occasione della vittoria contro il Sassuolo c’è stata la posizione di Nicolò Barella: l’ex centrocampista del Cagliari si è posizionato in cabina di regia, perno centrale del centrocampo a 5, giocando “alla Brozovic”. Prestazione positiva, che può rappresentare una nuova soluzione per Conte, come sottolinea La Stampa: “Passo avanti dell’Inter che, se non sull’orlo del baratro, ma quasi, ha trovato la miglior prestazione stagionale. Pur rinunciando in avvio a Lukaku, e affidando le chiavi del centrocampo a Barella. Che il suo l’ha fatto sempre, anzi di più, ma stavolta anziché da incursore se l’è giocata quasi da regista, comunque da perno centrale in assenza di Brozovic. E la musica è salita subito di tono“.