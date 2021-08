Inter, Barella ritrova Eriksen dopo lacrime e choc: “Cris, bentornato”

Il calciatore nerazzurro, di solito restio a post social, ha condiviso la gioia per il rientro alla Pinetina del compagno dopo il malore all'Europeo

Aveva visto subito tutto in tv ed era in campo a Coverciano con l'Italia. Era uscito dal campo sconvolto e in lacrime: Barella era tornato negli spogliatoi accompagnato da Bonucci. Troppo difficili quelle immagini. Eriksenin campo a combattere tra la vita e la morte. In quel momento ironia, buon umore, serenità sono stati spazzati in un attimo per tutti. La realtà di quei momenti ha spiazzato tutti, Nicolò compreso. Quello che ha sentito e provato in quei momenti è stato spiegato con delle immagini che sono state immortalate in un documentario sulla vittoria dell'Italia all'Europeo. Quella è arrivata dopo un momento delicato per Eriksen, per Barella suo compagno e per tutta l'Inter.