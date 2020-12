Sconcerti: “Barella piccolo Ronaldo universale. Inter fuori dalla Coppa perche Lukaku…”

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha commentato il successo per 1-3 dell’Inter contro il Cagliari: “L’Inter è uscita dalla Coppa perché Lukaku, il suo Ronaldo, ha sbagliato completamente l’ultima partita. La differenza è sempre leggera ma determinante in un calcio anomalo come questo della malattia. Non siamo noi che siamo migliorati in Europa, sono gli altri che dentro questo inverno del calcio si sono avvicinati alla nostra misura. L’Inter comunque rilancia sul suo ultimo territorio, ha vinto una partita importante decisa da un solo giocatore, Barella, un piccolo Ronaldo universale“.