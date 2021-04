Barella ammonito in Inter-Sassuolo, era diffidato: salta la gara col Cagliari

Il centrocampista nerazzurro è stato ammonito dall'arbitro Irrati e non ci sarà nella gara di domenica alle 12.30

Era da un po' che sulla sua testa pendeva una possibile squalifica. Gli mancava un altro cartellino giallo ed è arrivato nella gara contro il Sassuolo. Il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella è stato ammonito per un fallo su Rogerio. Era diffidato e per questo salterà la prossima partita. Si tratta di quella contro il Cagliari in programma al Meazza domenica alle 12.30.