Inter, per Conte vietato rinunciare a Barella: il dato di questa stagione è emblematico

Se è vero che i numeri non mentono mai, allora Nicolò Barella è forse l'elemento più importante dell'Inter. Perché è l'unico calciatore di movimento, insieme a Lautaro Martinez, a non aver saltato nemmeno un appuntamento stagionale. E inoltre, in 37 presenze, il centrocampista nerazzurro è partito titolare in 33 occasioni. Segno di quanto Antonio Conte non riesca proprio a rinunciare a lui:

"Infinito Barella. Il centrocampista sardo non solo sta disputando una stagione straordinaria, quella della sua definitiva consacrazione ad alto livello (...). Insieme ad Handanovic e Lautaro, è l’unico nerazzurro ad aver disputato tutte le 37 gare ufficiali della stagione. Conte lo ha lasciato in panchina soltanto in 4 occasioni: 3 in campionato, con Benevento, Genoa e Bologna, e una in Coppa Italia, negli ottavi con la Fiorentina. Il suo riposo, come si può intuire, è durato poco, visto che Barella è comunque entrato in corsa. In due occasioni (Genoa e Fiorentina) risultando pure decisivo, con un doppio assist confezionato per Lukaku".