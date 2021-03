GdS – Italia, pagelle: Barella, non è questo il trascinatore dell’Inter. Sensi…

Il giocatore nerazzurro, secondo la rosea, tra i peggiori in campo nella squadra di Mancini che ha affrontato la Bulgaria

Nei 26 minuti giocati contro l'Irlanda del Nord si era parlato di un Barella stanco. Mancini lo ha mandato in campo da titolare nella gara contro la Bulgaria e secondo La Gazzetta dello Sport l'interista è stato il peggiore in campo. Cinque il voto rifilato al giocatore azzurro in pagella.

Il motivo? "Non è questo il trascinatore di Italia e Inter. Barella fa rima come 'mattonella', la zona dove gioca: niente incursioni, niente corse area-area. Concede troppo a Kostadinov, si gestisce. Del vero Barella non si può fare a meno".

Nella gara dell'Italia ha giocato da titolare pure Sensi. Per lui invece il voto della rosea è cinque e mezzo. "Per noi il suo ruolo è quello di mezzala creativa e non di centrale. Si sente che ha giocato poco e il suo contributo è generoso ma limitato. Può solo crescere". Ci spera Conte che per diverso tempo non lo ha schierato anche per aiutarlo a recuperare dagli infortuni e rimettersi in pari, fisicamente e mentalmente.