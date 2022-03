Barella a Inter TV: “Sento la fiducia dei compagni, li ringrazio tutti. Cerchiamo di…”

Le parole del centrocampista nerazzurro a Inter TV

Nicolò Barella ha commentato la vittoria contro la Salernitana ai microfoni di Inter TV: "Sono contento se riesco ad aiutare la squadra con assist e gol. Sono felice per Lauti. Siamo una squadra e cerchiamo di compensare i momenti difficili. Ci aiutiamo a vicenda come una squadra. Sicuramente una vittoria che ci mancava. Avevamo creato tanto anche nelle altre partite. Siamo contenti di aver vinto e di aver fatto tanti gol. Era importante per la fiducia.

Ci sono dei periodi non facili in cui non pesa solo la fase atletica. Non ti gira la giocata, il pallone che dai in profondità non passa. Ci sono tanti momenti che ti fanno vivere un momento difficile. Sento la fiducia dei compagni e di tutti e li ringrazio. Liverpool? Spettacolo giocare in quello stadio. Possiamo provare a fare un'impresa però dobbiamo stare tranquilli. Divertirci e tornare ad essere quelli che eravamo".