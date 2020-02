Barella: “Napoli molto difensivo. Vogliamo arrivare fino in fondo, nel ritorno servirà l’Inter”

Nicolò Barella a Inter TV dopo la sconfitta contro il Napoli: “Tutte le partite le giochiamo al massimo e per vincere. Oggi purtroppo non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Il Napoli è stato molto difensivo, aspettava i nostri errori per ripartire. Poi ha sbloccato la partita e per noi è stato più difficile. Il ritorno? Serve l’Inter. Continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Ce la giocheremo al massimo come abbiamo fatto finora. La partita all’Olimpico? La vittoria nel derby è stata bella, è stata tanto voluta. Oggi volevamo vincere, c’è stato uno stop, ma siamo pronti a ripartire al massimo. Ci sono tante partite, vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni e faremo di tutto”.

(Inter TV)