Big d’Europa su Barella, il piano dell’Inter: “Progetto che va oltre un semplice contratto”

Non mancano i segnali di apprezzamento delle migliori squadre d'Europa su Barella ma l'Inter non vuole privarsene

In attesa di novità dal fronte societario, l'Inter sta muovendo i primi passi per cercare di blindare i propri giocatori più seguiti.

Tra questi non può che figurare il nome di Nicolò Barella, diventato ben presto un giocatore totale. "Barella ha la promessa della fascia del dopo Handanovic ed è l'interista che più di altri ha estimatori tra le grandi d’Europa. Per evitare ogni minima tentazione, il club ha intenzione di adeguare presto pure il suo di contratto (2,5 fino al 2024): l'idea generale è di dargli almeno un paio di milioni in più per un tempo maggior", commenta infatti La Gazzetta dello Sport.