Libero – Barella è capace di tutto e smonta un cliché. Bastoni, a 3 o a 4 stessa naturalezza

Pure Libero si aggiunge a chi parla di una prestazione da 7 in pagella di Barella nella gara dell’Italia contro la Bosnia. Il quotidiano milanese, del centrocampista dell’Inter, scrive: “Capace di tutto, non solo di mordere le caviglie. Smonta questo cliché con filtranti illuminanti e cross al bacio, tra cui uno non sfruttato da Emerson”. Voto 6.5 per Bastoni: “Dall’Under 21 alla terza da titolare con i grandi. Lo è pure lui anche perché gioca a 4 in azzurro e a tre nell’Inter con la stessa identica naturalezza”.

(Fonte: Libero)