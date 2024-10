Barella, in testa solo l’Inter: già rifiutato il Manchester City, in futuro…

In testa solo l'Inter

"Barella si è saldato all'Inter fino al 2029, quando avrà 32 anni e una carriera in larghissima parte dipinta a strisce nere e azzurre. Se non è un legame a vita poco ci manca. Di sicuro è una scelta di vita, questo sì: oltre a scadenze e cifre - a proposito, i 6,5 milioni netti a stagione garantiti dal club nerazzurro con l'ultimo rinnovo fanno hanno fatto di lui l'italiano più pagato in Serie A -, c'è la sostanza: Barella all'Inter si sente a casa, dell'interismo è un testimonial dentro e fuori dal campo e per questo i suoi orizzonti non ammettono altre opzioni. Compresa quella luccicante del Manchester City: Nicolò ha già chiuso la porta una volta, due estati fa, quando in viale della Liberazione era arrivata una richiesta ufficiale di informazioni, e sarebbe pronto a rifarlo, nel caso in cui gli inglesi bussassero nuovamente alla porta".