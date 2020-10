CorSera – Italia-Olanda, le pagelle: Barella sorprende De Vrij, con De Boer gli Oranje si ritrovano

“Tecnica e visione, nell’assist per il gol di Pellegrini. Ma anche ritmo e intensità. Fa il doppio lavoro, perché i suoi compagni di reparto non sono in gran serata“. In occasione della sfida tra Italia e Olanda a Bergamo, terminata 1-1 e valida per la Nations League Nicolò Barella sforna una prestazione da top player ed è il migliore tra gli Azzurri. Il Corriere della Sera giudica da 7 la prova del centrocampista dell’Inter.

Si salva il compagno Danilo D’Ambrosio, con una serata da 6 (“Attento ma frenato“), mentre dall’altra parte delude Stefan De Vrij, che non va oltre il 5,5 (“Sorpreso dal lancio del compagno interista Barella sull’azione dell’1-0, ritrova l’umore nelle continue discese in avanti“).

E tra le vecchie conoscenze dell’Inter c’è anche Frank De Boer, ex allenatore nerazzurro e oggi commissario tecnico dell’Olanda. “Alla terza partita con lui, l’Olanda si ritrova. Ed è un’altra squadra: meno olandese” scrive il quotidiano, che gli dà un 6,5.