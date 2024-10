Il giocatore nerazzurro ha rilasciato un'intervista a Matteo Caccia in cui ha parlato della finale di CL, di quella dell'EL perse con l'Inter e per lui quei momenti no sono stati una leva per fare meglio

Avrei voluto vincerle ma...

«Ho vinto campionati, Supercoppa, Coppa Italia, Europeo ed è più facile spiegare cosa significa vincere, lo vedi, è un'esplosione di gioia. Quando perdi non sai cosa comporta. Ti passi un'estate brutta, dici non rigiocherò mai più un campionato così o una finale di CL così. Certe avrei voluto vincerle tutte quelle partite, mica mi piace perderle. Tante cose ti entrano in testa e tu dici, almeno per me va così, l'anno prossimo voglio riprovarci, è uno stimolo. Ma la testa di molti non funziona così», ha spiegato Nicolò.