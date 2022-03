Inter senza Brozovic: straordinari per Barella. Croato out, serve una scossa da Nicolò

Il regista non è stato convocato per Inter-Fiorentina e sarà sostituito da Vidal o Calhanoglu, da mezzala Barella dovrà sprintare

"Dalla connection tra la mezzala della Nazionale e Brozo passano spesso i destini nerazzurri: essere costretti a separare la coppia in un momento così delicato può risultare pericoloso per Inzaghi. Per la quarta partita in stagione il tecnico dovrà, quindi, iniziare una partita senza il suo tuttofare croato, che è qualcosa di più del regista della tradizione. Brozo è una dinamo, l’alimentatore di tutta la casa: senza di lui, l’unico centrocampista chiamato ad aggiungere energia è proprio Barella. A lui si chiede uno sgasata nel club, prima di dar fondo a tutto il serbatoio nei playoff con la Nazionale", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"In questa stagione senza il regista titolare, l’Inter ha però visto spesso le streghe, anzi nei 90 minuti non ha mai vinto: in Coppa Italia contro l’Empoli, dove sono serviti i supplementari per passare il turno, e domenica scorsa in campionato, nel pari strappato in extremis contro il Toro, quella casella centrale è stata occupata (malissimo) da Vecino. Contro il Sassuolo, invece, il compito era toccato proprio a Barella, ma in un colpo solo Inzaghi aveva perso due giocatori: il regista e pure la mezzala destra. Quella sconfitta ha indirettamente dimostrato come sia un delitto spostare Nicolò dalle sue terre: sul centrodestra lui governa come pochi, lo ha dimostrato mettendo in vario modo il becco in tutti e cinque i gol segnati dai nerazzurri alla Salernitana", chiude il quotidiano.