Barella costretto agli straordinari: titolare anche contro il Sassuolo, per l’Inter…

Tra i tanti giocatori dell’Inter apparsi in debito di ossigeno c’è Nicolò Barella: l’ex Cagliari, complici i tanti infortuni occorsi ai centrocampisti nerazzurri, non ha mai potuto tirare il fiato, finendo per peccare di lucidità nelle ultime uscite. A tutto ciò si aggiungono anche gli impegi della Nazionale, con il ct mancini che non lo ha mai risparmiato. Per Barella ci sarebbe bisogno di un po’ di riposo, ma anche contro il Sassuolo sarà chiamato agli straordinari. Così scrive il Corriere dello Sport: “Domani contro il Sassuolo, là in mezzo, toccherà per la terza volta consecutiva al terzetto Barella-Gagliardini-Vidal. Chi avrebbe bisogno di rifiatare è proprio l’ex-Cagliari, alle prese pure con le fatiche della Nazionale. In quest’ottica, il rigore causato l’altra sera su Nacho è proprio figlio di una mancanza di lucidità“.