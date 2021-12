Gds: “Barella ha fatto una stupidata, ma non va crocifisso. Bisogna chiedersi…”

A due giorni dal cartellino rosso rimediato a Madrid, continua a far discutere la reazione del centrocampista nerazzurro

A due giorni dal cartellino rosso rimediato a Madrid, continua a far discutere la reazione di Nicolò Barella. Questo il pensiero della Gazzetta dello Sport sull'episodio: "Barella ha fatto una stupidata, ma non va crocifisso: è un ragazzo sveglio, non gli ricapiterà. Però bisogna chiedersi cosa ci sia dietro a quella assurda reazione. Probabilmente Barella è arrivato vicino al punto di rottura: da qualche settimana il suo rendimento è calato in modo evidente. Eppure Simone Inzaghi è quasi costretto a farlo giocare perché le alternative nel ruolo non sono di grande livello. Così Barella deve rincorrere gli avversari o attaccare l’area dribblando la stanchezza psicofisica che l’ha un po’ annebbiato. Il gesto di reazione di Madrid è quasi una richiesta di aiuto: «Sono cotto, ho bisogno di rifiatare». All’Inter serve un’altra forte mezzala in rosa: palla a Marotta e Ausilio".