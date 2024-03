Barella 7 - Un solo errore, la misura sbagliata nell’assist cercato al volo per Sanchez . Mette il piede nell’azione del vantaggio, è protagonista del rigore, ha gamba per far ripartire i suoi durante la sofferenza finale

Sanchez 7,5 - In punta di piedi, perché ha qualità superiori che gli consentono di ballare mentre gli altri camminano. Trasforma un corridoio in autostrada per Asllani sull’1-0, poi si prende il pallone del rigore per il primo gol in campionato