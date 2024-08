Sicuramente un gol clamoroso, al volo, uno dei suoi, di quelli che lasciano a bocca aperta. Quella che Barella ha segnato all'Atalanta per il due a zero, facendo tremare San Siro, è stata una rete bellissima che rende unico Nicolò(che non andrà in Nazionale per un intervento programmato al naso e tornerà per Inter-Monza.ndr) per un dato numerico specifico.