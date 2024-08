Il centrocampista dell'Inter non risponderò alla convocazione di Spalletti per un intervento al naso

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella si sottoporrà a un intervento al naso dopo la partita con l'Atalanta. Per questo motivo non potrà prendere parte alle partite della Nazionale italiana.

Come rivela Gazzetta.it "Un’operazione al naso e niente Nazionale per Nicolò Barella. Il centrocampista sarà sottoposto a un intervento per “liberare“ le vie aeree e rendere più semplice la respirazione la prossima settimana e, quindi, non potrà rispondere alla convocazione azzurra. Si tratta di una piccola operazione di routine, già programmata da tempo e di cui era a conoscenza lo staff della Nazionale, che gli farà saltare due partite di Nations League, quella di venerdì prossimo al Parco dei Principi con la Francia e la seconda, lunedì 9 settembre, contro Israele a Budapest.