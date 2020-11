La Stampa – Elogi per Barella: “La domanda è solo una”. Ma il voto in pagella è 6

La prestazione di Bastoni e Barella con la Nazionale italiana può essere indicativa anche per Antonio Conte. E sono notizie solo positive se si pensa ai giudizi che i due hanno ottenuto sui quotidiani italiani, all’indomani dalla sfida con la Bosnia. Come sul quotidiano La Stampa. Il giornale torinese parla di Barella prima in un editoriale di Garanzini che scrive: “Barella ci si può solo chiedere che accidenti di pile abbia in dotazione, visto che le sue non si scaricano mai”. Poi lo stesso giornale però gli dà solo 6 in pagella La sufficienza. E la spiega così: “Non deve superarsi per avere la supremazia là in mezzo. E se non c’è battaglia sembra meno arrembante”, si legge. Gli altri quotidiani sono stati più generosi con l’interista, i voti vanno dal 6.5 al 7.

Stesso voto dato a Bastoni: “Senza avversari, senza particolari preoccupazioni”.

(Fonte: La Stampa)