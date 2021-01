Bargiggia: “Delusione Suning, Conte ha massacrato l’Inter. Scudetto sarebbe robetta perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Paolo Bargiggia ha parlato così di Inter, e nello specifico sul tema della cessione societaria:

“BC è uno dei fondi più importanti, vogliono una governance chiara e snella, non vengono per giocare. Magari la cessione non è totale subito ma lo diventerà. Nei panni del tifoso interista, non sono contento perché negli ultimi anni, sta sempre dicendo male. Hanno preso la sola con Thohir e si sono illusi con i cinesi, nel calcio i cinesi sono un po’ dei sola, anche a Pavia in piccolo c’era un imprenditore cinese e sappiamo come è andata a finire. Alla fine, Suning è stata deludente. L’Inter era un asset, i soldi se li sono fatti spendere male seguendo Antonio Conte, la proprietà ha accontentato Conte spendendo 250 milioni. Hanno buttato i soldi, l’ingaggio di Conte è scandaloso e imbarazzante e fuori mercato”.

ERIKSEN – “Un altro tassello dell’assurdità di Conte all’Inter. Vincere lo scudetto è robetta a livello di strategie mondiali se poi esci due volte con la Champions, l’asset li fai con la Champions. Conte li ha massacrati. E’ un disastro se non arrivi in Europa League, non è una crociata contro Conte la mia”.