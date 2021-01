Bargiggia: “Milan? Due anni e mezzo fa era in mano al cinese e con le pezze mentre l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Paolo Bargiggia ha parlato così di Milan, paragonando alla situazione in casa Inter:

“Due anni fa il Milan con il cinese era con le pezze e l’Inter stava volando, in due anni e mezzo come sono cambiate le cose. Prima del covid-, il Milan non andava, Rangnick era già preso ma poi hanno avuto un’intuizione a mollarlo. Mercato? Il Milan si è mosso bene, tutti i giocatori sono funzionali progetto. Il merito se lo prende Maldini di facciata ma è anche di Massara, è un direttore bravissimo, non compare ma conosce tantissimo di calcio. E’ cresciuto con Sabatini, ne sa di calcio”.