Bari, nuova conferma per Esposito: titolare anche contro il Cagliari

Sfida di cartello in Serie B, con il Bari che ospita il Cagliari. Tra le file dei biancorossi ci sarà ancora una volta Sebastiano Esposito, per la terza volta consecutiva in campo da titolare: l'attaccante classe 2002 di scuola Inter, dopo i 2 gol segnati nelle prime 2 partite con i pugliesi, l'occasione per proseguire questo ruolino di marcia.